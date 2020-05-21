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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Sosa'sız idman

Sosa'sız idman

, ligin kalan 8 haftası öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Bordo- mavililerin dünkü antrenmanında yoktu.

, ligin kalan 8 haftası öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Bordo- mavililerin dünkü antrenmanında yoktu. Tecrübeli kaptanın arka adalesinde çekme hissettiği için çalışmaya katılmadığı öğrenildi. temsilcisi günü yine çift idmanla tamamladı.

  1. 21.5.2020
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