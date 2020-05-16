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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yine çift mesai

Yine çift mesai

hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bordomavililer dün de çift idman yaptı. Oyuncular sabah tesislerde sahaya getirilen halter ve çeşitli aletlerle kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bordomavililer dün de çift idman yaptı. Oyuncular sabah tesislerde sahaya getirilen halter ve çeşitli aletlerle kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda moraller yine yüksekti. Akşam yapılan ikinci antrenmanla mesai tamamlandı.
  1. 16.5.2020
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