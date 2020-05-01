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01 Mayıs 2020, Cuma
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Doğru planın eseri

Doğru planın eseri

Bordo-mavili kulüp, 1 Haziran 2019 ile 2020 tarihleri arasında 23 milyon lira kar açıklamıştı.

Bordo-mavili kulüp, 1 Haziran 2019 ile 2020 tarihleri arasında 23 milyon lira kar açıklamıştı. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Futbolcu maliyetlerindeki doğru planlama ve altyapıya verdiğimiz önem, krizden en az hasarla çıkmamıza vesile olacak. , Covid-19 sonrası döneme en hazırlıklı giren kulüpler arasındadır" dedi.
  1. 1.5.2020
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