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16 Nisan 2020, Perşembe
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Trabzonspor'da Jose Sosa imzayı atacak

Trabzonspor'da Jose Sosa imzayı atacak

Trabzonspor'da , 'da bir otel odasından paylaştığı fotoğrafla mutlu olduğunun sinyallerini verdi. Her fırsatta 'yi sevdiğini dile getiren maestro ve menajeri bir taraftan da sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

, 'da bir otel odasından paylaştığı fotoğrafla mutlu olduğunun sinyallerini verdi. Her fırsatta 'yi sevdiğini dile getiren maestro ve menajeri bir taraftan da sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Tangocu ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 34 yaşındaki oyuncu ile sürekli diyalog halinde. Sosa'ya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro öneren bordomavililer, oyuncunun buna sıcak bakması üzerine anlaşmanın detayları üzerinde durmaya başladı. Sosa'nın 2 yıllık imza atması bekleniyor.
Yunus Emre SEL

Sosa, İstanbul'da bir otel odasından fotoğraf paylaştı. Taraftar Arjantinli yıldızı beğeni yağmuruna tuttu.

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  1. 16.4.2020
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