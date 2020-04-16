Trabzonspor'da Jose Sosa imzayı atacak
Trabzonspor'da Kaptan Sosa, İstanbul'da bir otel odasından paylaştığı fotoğrafla mutlu olduğunun sinyallerini verdi. Her fırsatta Türkiye'yi sevdiğini dile getiren Arjantinli maestro ve menajeri bir taraftan da sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Kaptan Sosa, İstanbul'da bir otel odasından paylaştığı fotoğrafla mutlu olduğunun sinyallerini verdi. Her fırsatta Türkiye'yi sevdiğini dile getiren Arjantinli maestro ve menajeri bir taraftan da sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Tangocu ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 34 yaşındaki oyuncu ile sürekli diyalog halinde. Sosa'ya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro öneren bordomavililer, oyuncunun buna sıcak bakması üzerine anlaşmanın detayları üzerinde durmaya başladı. Sosa'nın 2 yıllık imza atması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
Sosa, İstanbul'da bir otel odasından fotoğraf paylaştı. Taraftar Arjantinli yıldızı beğeni yağmuruna tuttu.
- 16.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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