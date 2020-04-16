Trabzonspor'da Jose Sosa imzayı atacak

Kaptan Sosa, İstanbul'da bir otel odasından paylaştığı fotoğrafla mutlu olduğunun sinyallerini verdi. Her fırsatta Türkiye'yi sevdiğini dile getiren Arjantinli maestro ve menajeri bir taraftan da sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Tangocu ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 34 yaşındaki oyuncu ile sürekli diyalog halinde. Sosa'ya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro öneren bordomavililer, oyuncunun buna sıcak bakması üzerine anlaşmanın detayları üzerinde durmaya başladı. Sosa'nın 2 yıllık imza atması bekleniyor.

Yunus Emre SEL



Sosa, İstanbul'da bir otel odasından fotoğraf paylaştı. Taraftar Arjantinli yıldızı beğeni yağmuruna tuttu.