Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için birçok kulüp girişimde bulunurken, son olarak Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi.
NORVEÇ'İN İHTİYACI VAR
Norveç'te son dönemde çıkan yıldız futbolcuların arasında gösterilen Sörloth, son olarak İngiliz Guardian gazetesinde ön plana alındı. Guardian, "Norveç'ten Haaland, Odegaard ve Berg gibi isimlerle beraber Trabzonsporlu Sörloth da farkını ortaya koyuyor. Norveç futbolunun bu isimlere ihtiyacı var. Sörloth'un isminin Real Madrid ve Manchester United gibi dev takımlarla anılması sürpriz değil" diye yazdı.
- 16.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli’nin Sörloth aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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