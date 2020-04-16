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16 Nisan 2020, Perşembe
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'da feda vakti!

Trabzonspor'da feda vakti!

nedeniyle kulüplerin gelirleri dip yaparken, kurmayları futbolcularla masaya oturup indirim isteyecek. Yerliler fedaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

salgını tüm dünyadaki spor aktivitelerini durdururken bu süreçten spor kulüpleri de doğal olarak olumsuz etkilendi. Gelirleri dip yapan spor kulüpleri, oyuncu ödemeleri noktasında da adım atamazken sürecin belirsizliği futbolun önündeki en büyük engel olarak duruyor. Birçok Avrupa kulübü oyuncularının maaşlarında indirime giderken, bu durumun 'de nasıl karşılık bulacağı ise merak konusu. kurmaylarının oyuncuların alacaklarında indirim için nabız yokladığı ve hamle yapmak için futboldaki belirsizlik sürecinin ortadan kalkmasını beklediği öğrenildi. İndirime yerli oyuncuların hemen hemen hepsinin sıcak baktığı, yabancı oyuncuların da üzerlerine düşeni yapma noktasında bir duruş ortaya koyacakları öğrenildi.

ÖNCE SÜREÇ NETLEŞMELİ
Bordo-mavili oyuncuların futbolsuz geçen süreçteki alacaklarından önemli ölçüde feragat etmesinin kriz döneminde yönetime de can simidi olması bekleniyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da konu ile ilgili olarak, "Bizim hangi konuda nasıl adım atacağımızı süreç belirleyecek. Ekonomik olarak nasıl etkileneceğiz o zaman belli olacak. Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık. Şu an futbolcularla görüştükten bir-iki ay sonra 'zaman uzadı tekrar görüşelim' dememek için tamamen sürecin netleşmesini beklemek ve ona göre kararlar almak lazım. O nedenle takımımızdan kimseyle bu konuşmaları yapmadık" demişti. Önümüzdeki dönemde bunun için görüşmelerin yapılacağı dile getirildi.


KULÜPLER BIRLİĞİ'NDE ALINAN KARARLAR

Kulüplerimiz içinde bulunduğumuz 2019- 2020 sezonu futbolcu, menajerlik, teknik ekip v.b. sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması, uyarlanması ve dondurulması konusunda karşılıklı olarak mutabakata varmaya çalışacaklardır.
Karşılıklı mutabakatın sağlanamaması halinde ligler tekrar başlayana kadar bu süreci kapsayan sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak, oyunculara bununla ilgili tebligat gönderilecektir.
Kulüplerin mevcut zarar hesaplamalarına göre yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Liglerin akıbetinin belli olması ile her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecektir.

  1. 16.4.2020
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