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17 Nisan 2020, Cuma
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hazır kıta

Campi hazır kıta

stoper, evinde bir odayı spor salonuna çevirdi.

Teknık heyet, mayıs başına kadar tüm futbolculara izin verirken, Gaston kendini hazır tutmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla savunmanın vazgeçilmezi olan stoper, kum torbası ile yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Güç depolayan 29 yaşındaki oyuncu, yeniden oynanması durumunda lige iyi bir şekilde gireceğinin sinyallerini verdi.
  1. 17.4.2020
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