Trabzonspor'un efsaneleri: Necati Özçağlayan - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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'un efsaneleri:

Trabzonspor'un efsaneleri: Necati Özçağlayan

Sadece işini yapan, teknik, soğukkanlı ve müthiş bir saha içi zekasına sahip olan , 'un 6 şampiyonluğunda kadrosunda bulundu ve başka takım forması giymeden 1973'ten 1986'ya kadar tam 13 sezon profesyonel olarak oynadı.

Sadece işini yapan, teknik, soğukkanlı ve müthiş bir saha içi zekasına sahip olan , 'un 6 şampiyonluğunda kadrosunda bulundu ve başka takım forması giymeden 1973'ten 1986'ya kadar tam 13 sezon profesyonel olarak oynadı. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi liberolarından birisi olarak gösterilen Necati Özçağlayan futbolu bıraktıktan sonra bir sezon (1998- 1999) 'da teknik direktörlük yaptı.
  1. 16.4.2020
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