Futbolu özledik

Trabzonspor’un yıldızı Guilherme, futbol oynamayı özlediğini söyledi. Brezilyalı futbolcu “Eski günlerdeki gibi taraftarımızla birlikte şampiyonluğa koşacağız” dedi.

Devre arasında bordo-mavili ekibe transfer edilen Guilherme, koronavirüs sebebiyle evde kaldıklarını dönemde futbolu özlediklerini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Dünya bir anda çok farklı bir yer oldu. Hepimiz evde kaldık. Bu günler mutlaka geçecek. Biz sahada olmayı özledik. Taraftarlarımızla bir an önce sağlıklı günlerde kavuşmayı arzuluyoruz. Eski günlerdeki gibi onlarla birlikte şampiyonluğa koşacağız" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, liglerin en erken Haziran'da başlayacağını buna rağmen büyük bir ciddiyetle hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Tecrübeli isim "Her şey düzeldiğinde hazır olmalıyız. Bunun için de evde de olsa çok çalışıyoruz" dedi.