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18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Obi Mikel'den ayrılık açıklaması!

'dan ayrılan 'den açıklama

Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'den açıklama

'in lideri ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Nijeryalı futbolcu 'den açıklama geldi. hesabından paylaşımda bulunan Mikel, "Verdiğim en zor kararlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Nijeryalı oyuncu , bordo-mavililere şampiyonluk yolunda başarılar dileyerek, geçirdiği zor günlerde kendisine destek oldukları için kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

"HEPİMİZİN AİLESİNİ KORUMASI GEREKİYOR"

Trabzonspor'un karşılıklı görüşerek sözleşmesini feshettiği Obi Mikel, kendisine ait hesabından veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti. Obi Mikel, "Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teknik ekibime ve sağlık ekibime teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar elde ettiğimiz her şey için, ligi kazanmada iyi şanslar diliyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  1. 18.03.2020
  2. Güncelleme: 18.03.2020 22:23
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