Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'den açıklama
Süper Lig'in lideri Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mikel, "Verdiğim en zor kararlardan biriydi" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, bordo-mavililere şampiyonluk yolunda başarılar dileyerek, geçirdiği zor günlerde kendisine destek oldukları için kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
"HEPİMİZİN AİLESİNİ KORUMASI GEREKİYOR"
Trabzonspor'un karşılıklı görüşerek sözleşmesini feshettiği Obi Mikel, kendisine ait sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti. Obi Mikel, "Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teknik ekibime ve sağlık ekibime teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar elde ettiğimiz her şey için, ligi kazanmada iyi şanslar diliyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 22:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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