Kazanmak çok önemli
Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Başakşehir mücadelesi öncesi konuştu. 40 yaşındaki çalıştırıcı "Maç içinde inişli çıkışlı anlar olabiliyor ancak sonuca gitmeyi başarıyoruz. Önemli olan kazanmak. Biz de bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Başakşehir mücadelesi öncesi konuştu. 40 yaşındaki çalıştırıcı "Maç içinde inişli çıkışlı anlar olabiliyor ancak sonuca gitmeyi başarıyoruz. Önemli olan kazanmak. Biz de bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Çimşir, bulundukları konumun kendileri üzerinde bir baskı oluşturmadığı söyledi, "Trabzonspor büyük bir camia. Bunlara alışkın. Biz de sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
ÇİMŞİR ŞOV
Trabzonspor'un dünkü antrenmanında Hüseyin Çimşir de kısa bir süre öğrencilerine katıldı. 40 yaşındaki genç hoca, futbolculuk döneminden pasajlar sundu. Bordo-mavili kulübün alt yapısından yetişen Çimşir, Trabzonspor'un A Takımı'nın haricinde Sakaryaspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları da giymişti. Çimşir idmanda öğrencilerine zor anlar yaşattı.
- 14.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kazanmak çok önemli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.