Kazanmak çok önemli

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Başakşehir mücadelesi öncesi konuştu. 40 yaşındaki çalıştırıcı "Maç içinde inişli çıkışlı anlar olabiliyor ancak sonuca gitmeyi başarıyoruz. Önemli olan kazanmak. Biz de bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Çimşir, bulundukları konumun kendileri üzerinde bir baskı oluşturmadığı söyledi, "Trabzonspor büyük bir camia. Bunlara alışkın. Biz de sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

ÇİMŞİR ŞOV

Trabzonspor'un dünkü antrenmanında Hüseyin Çimşir de kısa bir süre öğrencilerine katıldı. 40 yaşındaki genç hoca, futbolculuk döneminden pasajlar sundu. Bordo-mavili kulübün alt yapısından yetişen Çimşir, Trabzonspor'un A Takımı'nın haricinde Sakaryaspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları da giymişti. Çimşir idmanda öğrencilerine zor anlar yaşattı.