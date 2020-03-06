Eşi benzeri yok
Sörloth'un başarısı ülkesinde de gündem olmaya devam ediyor.
Sörloth'un başarısı ülkesinde de gündem olmaya devam ediyor. Norveç medyasından Nettavisen. no, 24 yaşındaki golcünün bu sezon tüm kulvarlarda Trabzonspor forması ile 25 gol attığını hatırlatarak, "Sörloth için rüya sezonu hiç bitmeyecek. Trabzonspor'a kiralık olarak giden golcü oyuncu, Türkiye Kupası yarı finalinde de golünü attı. Türkiye'de eşi benzeri yok" yorumu yaptı.
- 6.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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