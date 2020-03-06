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06 Mart 2020, Cuma
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Eşi benzeri yok

Eşi benzeri yok

'un başarısı ülkesinde de gündem olmaya devam ediyor.

'un başarısı ülkesinde de gündem olmaya devam ediyor. Norveç medyasından Nettavisen. no, 24 yaşındaki golcünün bu sezon tüm kulvarlarda forması ile 25 gol attığını hatırlatarak, "Sörloth için rüya sezonu hiç bitmeyecek. Trabzonspor'a kiralık olarak giden golcü oyuncu, Kupası yarı finalinde de golünü attı. Türkiye'de eşi benzeri yok" yorumu yaptı.

  1. 6.3.2020
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