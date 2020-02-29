Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. haftada günün açılış mücadelesinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. 1 maç eksiği bulunmasına rağmen liderin 1 puan gerisinde bulunan bordo-mavili ekip, koltuğuna yeniden oturmanın planlarını yapıyor. Peki Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Günün açılış karşılaşmasında Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak liderliği zirveyi kaptıran bordo-mavili ekip koltuğunu geri alma planları yaparken, Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak küme hattına iyice yaklaşan yeşil-mavililer çıkış yakalamak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi futbol severler arama motorlarında Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. Peki Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 17.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Da Costa, Hüseyin, Novak, Sosa, Mikel, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.
Çaykur Rize: Gökhan, Abarhoun, Burak, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Aminu, Garmash, Diomande, Vetrih, Skoda.
MECBURİ REVİZYON
Rize maçı öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ile Nwakaeme'nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Campi de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan Beşiktaş maçının 11'ine göre zorunlu değişikliklere giderek Campi'nin yerine Hüseyin'e, Pereira'nın yerine Kamil Ahmet'e, Doğan'ın yerine cezasını tamamlayan Mikel'e forma vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR 24-5 ÖNDE
Bordo-mavililer ile Çaykur Rizespor, bugün oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmada, Fırtına'nın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor takımı 29 golle karşılık verebildi.
SADECE BİR KEZ KAYBETTİ
Karadeniz devi, lig tarihinde Çaykur Rize karşısında sahasında tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavili takım, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 1 kez kaybetti. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-07'de 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.
- 29.02.2020
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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