Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 24. hafta maçında Trabzonspor ile Çaykkur Rizespor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede kazanan 5-2'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Çaykur Rizespor'un gollerini 36. dakikada Dario Melnjak ve 90+6. dakikada (penaltı) Milan Skoda kaydetti. Trabzonspor'un golleri 65. dakikada Manuel da Costa, 71. dakikada Caleb Ekuban, 77. dakikada (penaltı) Jose Sosa, 86. dakikada Anthony Nwakaeme ve 90+8'de Badou Ndiaye'den geldi.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 85. dakikada Caleb Ekuban'ın yerine oyuna girdi ve yaklaşık 6 ay sonra yeniden sahalara döndü. Bu arada Trabzonspor'da Obi Mikel iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 48'e yükseltti ve lider oldu. Çaykur Rizespor, 24 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR:

7'nci dakikada Melnjak'ın sol kanattan ortasına penaltı noktasının hemen solunda iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



11'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan dışarıya çıktı.



17'nci dakikada Aminu Umar'ın pasında orta sahadan aldığı topla ceza sahası yayına kadar ilerleyen Boldrin'in buradan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.



19'uncu dakikada Ekuban'ın pasında topla buluşan Guilherme'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



36'ncı dakikada Skoda'nın ön direkte rakibinden kurtararak altıpas çizgisinin üzerine çıkardığı topu Melnjak gelişine kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



45'inci dakikada Costa'nın uzaktan kaleye gönderdiği sert şut az farkla üstten dışarıya çıktı.



54'üncü dakikada ceza alanı içinde Skoda'nın kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda şutunda, Hüseyin son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.



56'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in penaltı noktası önüne ortaladığı topa iyi yükselen Talbi'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



59'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın ortasına altıpas önünde iyi yükselen Nwakaeme'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.



60'ıncı dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği topu Gökhan kontrol etmeyi başardı.



61'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasında arka direkte Novak'ın gelişine kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.



65'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın altıpas üzerine ortasına iyi yükselen Da Costa'nın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1.



71'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasında savunmadan seken top arka direkte Ekuban'ın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



75'inci dakikada Nwakaeme ceza sahasına girdikten sonra Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.



77'nci dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.



79'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak öncesinde elle müdahale nedeniyle VAR'dan gelen uyarıyla gol iptal edildi.



87'nci dakikada Sörloth'un ceza sahası çizgisine çıkardığı topu Nwakaeme kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.



90+1'inci dakikada Oğulcan'ın şutunda savunmadan seken top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile topun Mikel'in eline çarptığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.



90+6'ncı dakikada Skoda penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi: 4-2.



90+8'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-2.



Karşılaşma 5-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde sağ bekte sakatlığı bulunan Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, stoperde cezalı Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen, orta sahada Doğan Erdoğan'ın yerine kart cezası sona eren Obi Mikel, forvette ise Sturridge'in yerine Ekuban ilk 11'de sahaya çıktı.

Sakatlıkları süren Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Sturridge ve sarı kart cezalısı Campi, kadroda yer almadı.

Trabzonspor karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, da Costa, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Guilherme, Sosa, Ekuban, Sörloth 11'i ile başladı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR TRİBÜNDE

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla bu sezon 4. sarı karta ulaşarak cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımın başında sahada yer alamadı.

Bordo-mavili takım, yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yönetiminde sahaya çıkarken, teknik direktör Çimşir tribünden maçı takip etti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 183 GÜN SONRA

Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ilk kez kadroya alındı.

Ligde ise en son 2. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapan genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede yer aldı.

NWAKAEME YEDEK KULÜBESİNDE

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ve hafta içi yapılan son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.

Teknik heyet ilk 11'de sol kanatta Ekuban'a görev verirken, Nwakaeme ise kulübede görev bekledi.

STAT TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILDI

Karşılaşma öncesi bütün stat Türk bayrakları ile donatılırken, iki takım taraftarlarına da bayrak dağıtıldı. Tribünlerde yer alan binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarını dalgalandırdı ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerinin okunduğu sırada ise duygulu anlar yaşandı. Stadyumda şehitlerin isimleri tek tek anons edilirken taraftarlar hep birlikte "burada" diye bağırdı.

Trabzonsporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Türk bayrağı basılı siyah tişörtlerle çıktı.

Medical Park Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Trabzonspor'un takım otobüsünün önüne de Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Stat kenarındaki reklam panolarına ise "bir ölür, bin diriliriz" yazıldı.