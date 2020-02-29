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29 Şubat 2020, Cumartesi
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CANLI | Trabzonspor-Çaykur Rizespor

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. haftada günün açılış mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. 1 maç eksiği bulunmasına rağmen liderin 1 puan gerisinde bulunan bordo-mavili ekip, koltuğuna yeniden oturmak için sahada. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'de 24. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak liderliği zirveyi kaptıran bordo-mavili ekip koltuğunu geri alma planları yaparken, Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak küme hattına iyice yaklaşan yeşil-mavililer çıkış yakalamak istiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth

Ç. RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Boldrin, A. Umar, M. Skoda, Dıomande, Melnjak, Moroziuk, I. Fernandes, O. Kağan Güçtekin, M. Sasse

Bu arada Trabzonspor'un yedek kulübesinde uzun süren sakatlığı sonrası dönüş hazırlığında olan Abdülkadir Ömür de yer alacak.

TRABZONSPOR 24-5 ÖNDE

Bordo-mavililer ile , bugün oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmada, Fırtına'nın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor takımı 29 golle karşılık verebildi.

SADECE BİR KEZ KAYBETTİ

devi, lig tarihinde Çaykur Rize karşısında sahasında tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavili takım, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 1 kez kaybetti. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-07'de 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 17:57
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