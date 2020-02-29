CANLI | Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. haftada günün açılış mücadelesinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. 1 maç eksiği bulunmasına rağmen liderin 1 puan gerisinde bulunan bordo-mavili ekip, koltuğuna yeniden oturmak için sahada. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak liderliği zirveyi kaptıran bordo-mavili ekip koltuğunu geri alma planları yaparken, Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak küme hattına iyice yaklaşan yeşil-mavililer çıkış yakalamak istiyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Rizespor maçı öncesi sahaya Türk bayraklı tişörtler ile sahaya çıktı. ???????? pic.twitter.com/Tmn1Iiwxxr— Fotomaç (@fotomac) February 29, 2020
İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth
Ç. RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Boldrin, A. Umar, M. Skoda, Dıomande, Melnjak, Moroziuk, I. Fernandes, O. Kağan Güçtekin, M. Sasse
Bu arada Trabzonspor'un yedek kulübesinde uzun süren sakatlığı sonrası dönüş hazırlığında olan Abdülkadir Ömür de yer alacak.
TRABZONSPOR 24-5 ÖNDE
Bordo-mavililer ile Çaykur Rizespor, bugün oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmada, Fırtına'nın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor takımı 29 golle karşılık verebildi.
SADECE BİR KEZ KAYBETTİ
Karadeniz devi, lig tarihinde Çaykur Rize karşısında sahasında tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavili takım, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 1 kez kaybetti. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-07'de 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 17:57
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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