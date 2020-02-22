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22 Şubat 2020, Cumartesi
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taraftarı stada giriş yaptı!

Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı!

'in 23. haftasında ile oynanacak mücadele öncesinde Bordo-mavili taraftarlar Stadı'na ulaştı. İşte o anlardan kareler...

taraftarı, ile oynanacak müsabaka öncesinde 'a giriş yaptı. 'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka öncesinde bordo-mavili taraftarlar Vodafone Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında misafir tribün girişine gelen Trabzonspor taraftarı yapılan üst aramaları sonrası tribünlere alındı.

Trabzonspor taraftarı stada geldi! İşte o anlar...

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 18:03
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