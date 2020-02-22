Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı!

Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesinde Vodafone Park'a giriş yaptı. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka öncesinde bordo-mavili taraftarlar Vodafone Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında misafir tribün girişine gelen Trabzonspor taraftarı yapılan üst aramaları sonrası tribünlere alındı.