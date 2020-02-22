Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynanacak mücadele öncesinde Bordo-mavili taraftarlar Vodafone Park Stadı'na ulaştı. İşte o anlardan kareler...
Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesinde Vodafone Park'a giriş yaptı. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka öncesinde bordo-mavili taraftarlar Vodafone Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında misafir tribün girişine gelen Trabzonspor taraftarı yapılan üst aramaları sonrası tribünlere alındı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 18:03
- Trabzonspor taraftarı stada geldi! İşte o anlar...
- Korkunç sakatlık! Diz kapağı çıkan kadın futbolcu öyle bir şey yaptı ki...
- Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlarımız içinde felsefe barındırıyor
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter
- 4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
- Galatasaray U19 takımı Fenerbahçe'yi devirdi! Karşılaşmadan kareler...
- Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!
- Süper Lig ekiplerinden Bursaspor camiasına geçmiş olsun mesajı!
- Tarih onları yazdı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan efsane olaylar
- Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı ağırlıyor! Hasan Ali Kaldırım sürprizi
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.