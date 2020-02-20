Trabzonspor puan kaybı yaşamak istemiyor!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor, deplasmandan galibiyetle dönüp liderliğini devam ettirmek istiyor. Bu sezon ligde en çok gol atan takım olma unvanına sahip Fırtına, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.
Süper Lig'de deplasmanda bir maç eksiği bulunmasına rağmen en iyi dış saha performansına sahip olan Trabzonspor, İstanbul'da oynayacağı Beşiktaş müsabakasında da bu istatistiklerini korumak için mücadele edecek.
Süper Lig'de bir maç eksiğine rağmen 44 puanla lider olan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bordo-mavililer dış sahada en son yenilgisini 5. haftada Sivasspor karşısında alırken, söz konusu haftadan sonra bordo-mavililer deplasmanda yenilmedi.
DEPLASMANDA DA LİDER
Trabzonspor, ertelenen Yeni Malatyaspor maçı dışında dış sahada en az maçı oynamasına rağmen 18 puanla lider durumda yer alıyor. Bordo-mavilileri deplasmanda 12 maç oynayan 18 puanlı Göztepe takip ediyor. Karadeniz ekibi dış sahada 16 golle en çok gol atan 20 gollü Sivasspor ve 18 gollü Gençlerbirliği'nin ardından üçüncü sırada yer alırken, yediği 8 golle de dış sahada en az gol yiyen takım konumunda.
- 20.02.2020
- Roger Federer Fransa Açık'a katılamayacak!
- Roma - Gent UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı? Canlı skor
- APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Darüşşafaka Fenerbahçe maçı için TBF'ye başvurdu
- Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
N’Koudou hocasını kızdırdı!
Toplam 1
Yorum
cascan Parasını veremediğiniz müddetçe bu tür kafa sakatlıklarının önüne geçemezsiniz.Zaten en büyük hastalık psikolojik olan değil mi?
-
Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK mızın biraz nefes almasına katkı verecek olan bu kampanya daha gecikilmeden devreye konulmalı.Yoksa seneye elimiz kolumuz bağlı olacak
-
Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK ve diğer büyük kulüpler,kişilerin ihtiraslarına kurban edildiler.Denetimsiz ve yaptırımsız harcamalar ve çanak tutan bir TFF.
Trabzonspor puan kaybı yaşamak istemiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.