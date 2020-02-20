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20 Şubat 2020, Perşembe
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puan kaybı yaşamak istemiyor!

Trabzonspor puan kaybı yaşamak istemiyor!

'in 23. haftasında 'a konuk olacak olan , deplasmandan galibiyetle dönüp liderliğini devam ettirmek istiyor. Bu sezon ligde en çok gol atan takım olma unvanına sahip Fırtına, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.

'de deplasmanda bir maç eksiği bulunmasına rağmen en iyi dış saha performansına sahip olan , 'da oynayacağı müsabakasında da bu istatistiklerini korumak için mücadele edecek.

Süper Lig'de bir maç eksiğine rağmen 44 puanla lider olan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bordo-mavililer dış sahada en son yenilgisini 5. haftada karşısında alırken, söz konusu haftadan sonra bordo-mavililer deplasmanda yenilmedi.

DEPLASMANDA DA LİDER

Trabzonspor, ertelenen maçı dışında dış sahada en az maçı oynamasına rağmen 18 puanla lider durumda yer alıyor. Bordo-mavilileri deplasmanda 12 maç oynayan 18 puanlı takip ediyor. ekibi dış sahada 16 golle en çok gol atan 20 gollü Sivasspor ve 18 gollü 'nin ardından üçüncü sırada yer alırken, yediği 8 golle de dış sahada en az gol yiyen takım konumunda.

  1. 20.02.2020
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