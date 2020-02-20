Stu belki, Hosseini yok

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven sakatlıkları süren Sturridge ve Hosseini ile ilgili açıklama yaptı. Güven, "Pazartesi günü idmanda sakatlanan Sturridge'in ayak başparmak ekleminde ödem tespit edildi. Durumu Beşiktaş maç saatinde belli olacak. Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Hosseini'nin kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. 1-3 hafta arası dönecek" diye konuştu.