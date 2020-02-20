Stu belki, Hosseini yok
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven sakatlıkları süren Sturridge ve Hosseini ile ilgili açıklama yaptı. Güven, "Pazartesi günü idmanda sakatlanan Sturridge'in ayak başparmak ekleminde ödem tespit edildi. Durumu Beşiktaş maç saatinde belli olacak. Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Hosseini'nin kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. 1-3 hafta arası dönecek" diye konuştu.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven sakatlıkları süren Sturridge ve Hosseini ile ilgili açıklama yaptı. Güven, "Pazartesi günü idmanda sakatlanan Sturridge'in ayak başparmak ekleminde ödem tespit edildi. Durumu Beşiktaş maç saatinde belli olacak. Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Hosseini'nin kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. 1-3 hafta arası dönecek" diye konuştu.
- 20.2.2020
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Toplam 2
Yorum
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
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HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Stu belki, Hosseini yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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