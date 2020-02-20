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20 Şubat 2020, Perşembe
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Stu belki, yok

Stu belki, Hosseini yok

Başkanı sakatlıkları süren ve ile ilgili açıklama yaptı. Güven, "Pazartesi günü idmanda sakatlanan Sturridge'in ayak başparmak ekleminde ödem tespit edildi. maç saatinde belli olacak. müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Hosseini'nin kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. 1-3 hafta arası dönecek" diye konuştu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı sakatlıkları süren ve ile ilgili açıklama yaptı. Güven, "Pazartesi günü idmanda sakatlanan Sturridge'in ayak başparmak ekleminde ödem tespit edildi. maç saatinde belli olacak. müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Hosseini'nin kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. 1-3 hafta arası dönecek" diye konuştu.

  1. 20.2.2020
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