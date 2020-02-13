Hedef 9. kupa! İşte Trabzon'un Erzurum maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, bugün rövanş mücadelesine çıkacak. Trabzonspor, ilk maçtaki avantajını da koruyarak 6 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.



HEYECAN A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda turlar geçildikçe takım sayısı azalıyor, heyecan ise katlanarak artıyor. Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki mücadele A SPOR ekranlarından HD kalitesinde naklen olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında tüm gelişmeler detaylı şekilde ekranlarda olacak.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurum: Kayacan, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk, Sissoko, Obertan, Hamroun, Oltan

Trabzonspor: Arda, Messias, Da Costa, Hosseini, Serkan, Doğan, A. Parmak, Kamil, Abdurrahim, Bilal, Guilherme



ROTASYON BEKLENİYOR

Karadeniz devinde Abdülkadir, Ahmet Canbaz, Ekuban, Yusuf ve Erce sakatlıkları nedeniyle bugün yok. Ayrıca Sörloth da cezalı. Sturridge de kadroda yok. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, 5-0'ın da avantajıyla bu maçta ligde az forma şansı bulan oyuncuları tercih edebileceği öğrenildi. Ayrıca, devre arası alınan stoperler da Costa ile Messias'ın da ilk kez oynamaları bekleniyor.



Türkiye Kupası'nı en son 2009-10 sezonunda kazanan bordo-mavililer 10 yıla dayanan hasretini bu sezon bitirmek istiyor.



21. hafta sonunda bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, pazar günü Sivas'ı yenerse 298 hafta sonra lider olacak.



Fırtına 2012-13'ten bu yana kupada yarı finali göremiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda finalde Türkiye Kupası'nı F.Bahçe'ye kaptırmıştı.



RAKİP FENERBAHÇE

Bugün oynanacak Erzurumspor-Trabzonspor mücadelesinde turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.