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13 Şubat 2020, Perşembe
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Hedef 9. kupa! İşte Trabzon'un maçı 11'i

Hedef 9. kupa! İşte Trabzon'un Erzurum maçı 11'i

Fırtına, Ziraat rövanşında bugün BB ’a konuk olacak. İlk maçı 5-0 alan devinde hedef kupayı 9. kez müzeye götürmek. BB Erzurumspor - maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Ziraat 'nda Trabzon'da oynanan ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, bugün rövanş mücadelesine çıkacak. , ilk maçtaki avantajını da koruyarak 6 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

HEYECAN A SPOR'DA
Kupası'nda turlar geçildikçe takım sayısı azalıyor, heyecan ise katlanarak artıyor. Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki mücadele A SPOR ekranlarından HD kalitesinde naklen olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında tüm gelişmeler detaylı şekilde ekranlarda olacak.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurum: Kayacan, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk, Sissoko, Obertan, Hamroun, Oltan

Trabzonspor: Arda, Messias, Da Costa, Hosseini, Serkan, Doğan, A. Parmak, Kamil, Abdurrahim, Bilal, Guilherme

ROTASYON BEKLENİYOR
devinde Abdülkadir, Ahmet Canbaz, Ekuban, Yusuf ve Erce sakatlıkları nedeniyle bugün yok. Ayrıca Sörloth da cezalı. Sturridge de kadroda yok. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, 5-0'ın da avantajıyla bu maçta ligde az forma şansı bulan oyuncuları tercih edebileceği öğrenildi. Ayrıca, devre arası alınan stoperler da Costa ile Messias'ın da ilk kez oynamaları bekleniyor.

Türkiye Kupası'nı en son 2009-10 sezonunda kazanan bordo-mavililer 10 yıla dayanan hasretini bu sezon bitirmek istiyor.

21. hafta sonunda bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, pazar günü 'ı yenerse 298 hafta sonra lider olacak.

Fırtına 2012-13'ten bu yana kupada yarı finali göremiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda finalde Türkiye Kupası'nı F.Bahçe'ye kaptırmıştı.

RAKİP FENERBAHÇE
Bugün oynanacak Erzurumspor-Trabzonspor mücadelesinde turu geçen taraf, yarı finalde ile karşılaşacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

  1. 13.2.2020
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