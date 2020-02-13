Safa Kınalı ve Bilal Başacıkoğlu'ndan müthiş siftah!
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki BŞB Erzurumspor maçında Trabzonspor formasını ilk kez giyen Safa Kınalı ile Bilal Başacıkoğlu ilki başardı! 50. dakikada Guilherme'nin yerine oyuna giren 19 yaşındaki Safa, 83. dakikada fileleri havalandırırken, golün asisti Bilal Başacıkoğlu'ndan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 5-0'ın rövanşında BŞB Erzurumspor'a konuk olan Trabzonspor, rakibini bu kez de 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan bordo-mavililerde Bilal Başacıkoğlu ile Safa Kınalı ilki yaşadı.
Devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor formasıyla ilk maçına BŞB Erzurumspor karşısında çıktı.
83. dakikada Safa'nın attığı golün pasını veren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk maçında asist yapmayı başardı.
Trabzonspor'un U19 takımında forma giyen Safa Kınalı da ilk maçında siftah yaptı.
Maçın 50. dakikasında Guilherme'nin yerine oyuna giren 19 yaşındaki genç oyuncu, 83. dakikada takımının 4. golünü atarak A takımla çıktığı ilk maçta golle tanıştı.
İŞTE O GOL
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 20:13
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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