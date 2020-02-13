Safa Kınalı ve Bilal Başacıkoğlu'ndan müthiş siftah! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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ve 'ndan müthiş siftah!

Safa Kınalı ve Bilal Başacıkoğlu'ndan müthiş siftah!

'ndaki Erzurumspor maçında formasını ilk kez giyen ile ilki başardı! 50. dakikada Guilherme'nin yerine oyuna giren 19 yaşındaki Safa, 83. dakikada fileleri havalandırırken, golün asisti Bilal Başacıkoğlu'ndan geldi.

çeyrek finalinde 5-0'ın rövanşında Erzurumspor'a konuk olan , rakibini bu kez de 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan bordo-mavililerde ile ilki yaşadı.

Devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor formasıyla ilk maçına BŞB Erzurumspor karşısında çıktı.

83. dakikada Safa'nın attığı golün pasını veren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk maçında asist yapmayı başardı.

Trabzonspor'un U19 takımında forma giyen Safa Kınalı da ilk maçında siftah yaptı.

Maçın 50. dakikasında Guilherme'nin yerine oyuna giren 19 yaşındaki genç oyuncu, 83. dakikada takımının 4. golünü atarak A takımla çıktığı ilk maçta golle tanıştı.

İŞTE O GOL

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 20:13
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