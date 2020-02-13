Abdülkadir Ömür müjdesi! O maçta sahada
29 Ağustos’ta AEK maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki yıldızın tedavisi bitti. Doktor Ufuk Şentürk, Abdülkadir’in durumunun sakatlık öncesi seviyesinden bile iyi olduğunu açıkladı.
Trabzonspor'un 29 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde AEK ile oynadığı maçta sakatlanan ve menisküsleri yırtılan Abdülkadir Ömür, Almanya'da milli takım doktoru Ufuk Şentürk'e ameliyat olmuştu. Bu sürecin ardından sık sık Almanya'ya giderek tedavisine ve antrenmanlarına Şentürk nezaretinde devam eden 20 yaşındaki sağ kanat, Trabzon'a döndü. Almanya'da tedavisi tamamlanan oyuncunun oldukça iyi durumda olduğu ve kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takıma dahil edileceği ifade edildi. Ömür'ün Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Gaziantep maçının kadrosuna girmesi bekleniyor.
GAZİANTEP MAÇINDA KADRODA
Milli takım doktoru Ufuk Şentürk, Abdülkadir Ömür ile ilgili açıklama yaptı: "Abdülkadir kardeşimin rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde bitirdik. İki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibari ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz."
Yunus Emre SEL
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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