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13 Şubat 2020, Perşembe
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Abdülkadir Ömür müjdesi! O maçta sahada

Abdülkadir Ömür müjdesi! O maçta sahada

’ta maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki yıldızın tedavisi bitti. Doktor , Abdülkadir’in durumunun sakatlık öncesi seviyesinden bile iyi olduğunu açıkladı.

'un 'ta Avrupa Ligi'nde ile oynadığı maçta sakatlanan ve menisküsleri yırtılan Abdülkadir Ömür, 'da doktoru 'e ameliyat olmuştu. Bu sürecin ardından sık sık Almanya'ya giderek tedavisine ve antrenmanlarına Şentürk nezaretinde devam eden 20 yaşındaki sağ kanat, Trabzon'a döndü. Almanya'da tedavisi tamamlanan oyuncunun oldukça iyi durumda olduğu ve kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takıma dahil edileceği ifade edildi. Ömür'ün 'in 25. haftasında oynanacak maçının kadrosuna girmesi bekleniyor.

GAZİANTEP MAÇINDA KADRODA
Milli takım Şentürk, Abdülkadir Ömür ile ilgili açıklama yaptı: "Abdülkadir kardeşimin rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde bitirdik. İki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibari ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz."
Yunus Emre

  1. 13.2.2020
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