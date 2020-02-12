Trabzonsporlu Sturridge'in kar üstündeki dansı beğeni topladı! Sturridge'nin dansını izle - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Trabzonsporlu Sturridge'in kar üstündeki dansı beğeni topladı

Trabzonsporlu Sturridge'in kar üstündeki dansı beğeni topladı

'un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz forvet , renkli kişiliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Golcü oyuncu, kar üstünde yaptığı dansla sosyal medyada gündem oldu.

'un sezon başında ekibi 'dan transfer ettiği 'in kaldığı otelin bahçesinde kar üstünde yaptığı dans kısa sürede büyük bir beğeni topladı.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 50 santime ulaşırken, bordo-mavililerin İngiliz oyuncusu Sturridge kar üstünde ortaya koyduğu dans performansını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede büyük bir beğeni toplayan videoda ünlü oyuncu köpeğine de görüntülerde yer verdi. Attığı gollerden sonra bilinen meşhur dansını yapan oyuncu değişik figürler de sergiledi.

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  1. 12.02.2020
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