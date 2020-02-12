Trabzonsporlu Sturridge'in kar üstündeki dansı beğeni topladı
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz forvet Daniel Sturridge, renkli kişiliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Golcü oyuncu, kar üstünde yaptığı dansla sosyal medyada gündem oldu.
Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Liverpool'dan transfer ettiği Daniel Sturridge'in kaldığı otelin bahçesinde kar üstünde yaptığı dans kısa sürede büyük bir beğeni topladı.
Trabzon'da etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 50 santime ulaşırken, bordo-mavililerin İngiliz oyuncusu Sturridge kar üstünde ortaya koyduğu dans performansını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kısa sürede büyük bir beğeni toplayan videoda ünlü oyuncu köpeğine de görüntülerde yer verdi. Attığı gollerden sonra bilinen meşhur dansını yapan oyuncu değişik figürler de sergiledi.
Daniel Sturridge, dans figürlerine yenilerini eklemişe benziyor ?? pic.twitter.com/D7nh0Exiy4— Fotomaç TV (@Fotomac_TV) February 12, 2020
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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