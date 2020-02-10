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10 Şubat 2020, Pazartesi
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: O tekmeler beni bile sinirlendirdi

Sörloth: O tekmeler beni bile sinirlendirdi

ekibinin yıldızı Alexander , kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmenin üzüntüsünü yaşıyor. Golcü futbolcu, 'li Baiano'nun kendisine üst üste attığı tekmeler sonrası canının yandığını ve kasti bir hareket yapıldığını düşündüğü için böyle bir reaksiyon gösterdiğini dile getirdi.

, "Normalde sakin biriyim. Ama oradaki pozisyon çok sakin kalınabilecek bir pozisyon değildi. Takımımı eksik bıraktığım için üzgünüm. Ancak maçın ardından ayağımın halini görünce cidden daha çok korktum. oynuyoruz, bu kadar sert hareketleri yapmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 10.2.2020
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