Eski hakemlerden Sörloth yorumu "1 maçtan fazla ceza..."

Alexander Sörloth'un Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart eski hakemlerin de tepkisini çekti. Bir zamanların ünlü hakemleri Selçuk Dereli ve Bünyamin Gezer, Hüseyin Göçek'in bu pozisyonda hatalı karar verdiğini belirterek, meslektaşlarını eleştirdi. Selçuk Dereli, "Trabzonspor lehine verilen penaltı doğru karar. Tehlikeli hareket yapan oyuncunun ayağı devam ediyor ve rakibine temas ediyor. Sörloth'un kırmızı kartı yanlış. Sarı görmeliydi. Sörloth'un ayağına tekme atan oyuncu ise iki defa kırmızı görmeliydi" derken, Bünyamin Gezer, "Alexander Sörloth'a verilen kırmızı kart doğru değil. Yaptığı hareketin karşılığı sarı kart. Yumruk atmıyor, kendisine üst üste tekme atan rakibini itiyor. Ağır tahrik var. Sörloth'a en fazla 1 maç ceza verilmeli. Fazlası adaletsizlik üstüne adaletsizlik olur" yorumunu yaptı.

BAIANO ÖZÜR DİLEDİ

Fabricio Baiano, Alexander Sörloth'tan özür diledi. Norveçli oyuncuya tekme atan ve ardından gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart görmesine neden olan Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dün Sörloth ile bir olayım vardı. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Savunduğum takımın formasını onurlandırmak istedim sadece. Ama bundan dolayı Sörloth'un maçtan atılmasını istemeden sağladım. Benim gibi bir meslek mensubu, takım formasını tüm kalbiyle savunuyor. Senden, kulüpten ve öfkeli hisseden herkesten özür diliyorum."