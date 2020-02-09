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09 Şubat 2020, Pazar
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Göçek’e saha içinde tedavi

Göçek’e saha içinde tedavi

Maçın hafif bir sakatlık yaşayan orta hakem 'e sağlık ekibi müdahale etti. Bacağında sorun yaşayan Göçek 59. dakikada kenara geldi.

Maçın hafif bir sakatlık yaşayan orta hakem 'e sağlık ekibi müdahale etti. Bacağında sorun yaşayan Göçek 59. dakikada kenara geldi. Bordo- mavili doktorların uyguladığı tedavinin ardından tecrübeli hakem maça devam etti.

  1. 9.2.2020
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