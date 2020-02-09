Göçek’e saha içinde tedavi

Maçın ikinci yarısında hafif bir sakatlık yaşayan orta hakem Hüseyin Göçek'e Trabzonspor sağlık ekibi müdahale etti. Bacağında sorun yaşayan Göçek 59. dakikada kenara geldi. Bordo- mavili doktorların uyguladığı tedavinin ardından tecrübeli hakem maça devam etti.