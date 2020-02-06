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06 Şubat 2020, Perşembe
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güç depoluyor

Messias güç depoluyor

transferlerden , 'ye alışmaya çalışıyor.

transferlerden , 'ye alışmaya çalışıyor. İlk kez dışına çıkan ve teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Uyku, jetlag problemleri var, onu çözmeye çalışıyoruz" dediği 29 yaşındaki Brezilyalı stoper ile özel olarak ilgileniliyor. Messias, dün normal antrenmanın tamamlanmasının ardından yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yönetiminde ekstra bir çalışma daha yaptı.
  1. 6.2.2020
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