Utanç verici bir durum
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Obi Mikel ile ilgili konuştu.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Obi Mikel ile ilgili konuştu. Başkan, "Irkçılık yüz yıl öncesinde kalması gereken bir insanlık ayıbı. Saha içinde böyle bir şey olmuyor. Sosyal medyadan saldırı olmuş. Biz de bu işi başlatanlara dava açtık" dedi.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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