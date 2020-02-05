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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Utanç verici bir durum

Utanç verici bir durum

Başkan , ile ilgili konuştu.

Başkan , ile ilgili konuştu. Başkan, "Irkçılık yüz yıl öncesinde kalması gereken bir insanlık ayıbı. Saha içinde böyle bir şey olmuyor. Sosyal medyadan saldırı olmuş. Biz de bu işi başlatanlara dava açtık" dedi.

  1. 5.2.2020
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