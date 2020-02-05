Utanç verici bir durum

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Obi Mikel ile ilgili konuştu. Başkan, "Irkçılık yüz yıl öncesinde kalması gereken bir insanlık ayıbı. Saha içinde böyle bir şey olmuyor. Sosyal medyadan saldırı olmuş. Biz de bu işi başlatanlara dava açtık" dedi.