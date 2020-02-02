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02 Şubat 2020, Pazar
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’den siftah

Guilherme’den siftah

Fırtına’nın son gün kadrosuna kattığı sambacı, imzası kurumadan formayı giydi. Bilal ise yedek soyundu.

'un transferin son günü kadrosuna kattığı ile yeni transferlerden , maçının kadrosuna alındı. Taraftarlardan mücadele öncesi büyük ilgi gören Guilherme, ikinci yarının başında Yusuf Sarı'nın yerine oyuna dahil oldu. İmzası daha kurumadan sahaya çıkan Brezilyalı oyuncu ilk maçında gol ve asist üretemezken, yetenekleri ve futbol zekasıyla hücumda takıma katkı sağlayacağını gösterdi. Bilal ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

  1. 2.2.2020
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