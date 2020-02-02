Guilherme’den siftah
Fırtına’nın son gün kadrosuna kattığı sambacı, imzası kurumadan formayı giydi. Bilal ise yedek soyundu.
Trabzonspor'un transferin son günü kadrosuna kattığı Guilherme ile yeni transferlerden Bilal Başacıkoğlu, Fenerbahçe maçının kadrosuna alındı. Taraftarlardan mücadele öncesi büyük ilgi gören Guilherme, ikinci yarının başında Yusuf Sarı'nın yerine oyuna dahil oldu. İmzası daha kurumadan sahaya çıkan Brezilyalı oyuncu ilk maçında gol ve asist üretemezken, yetenekleri ve futbol zekasıyla hücumda takıma katkı sağlayacağını gösterdi. Bilal ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Guilherme’den siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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