Fırtına coştu

Trabzonspor, transferin son günü resmen şov yaptı ve 3 imza birden attırdı. Sağ kanat Guilherme, stoperler Manoel Messias ve Costa'yı renklerine bağladı. Önceki gün şehre getirilen 27 yaşındaki sağ kanat ve orta saha Guilherme'nin kulübü GDSC Alvarenga Futebol Kulübü'ne 100 bin euro ödenecek. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: Guilherme Costa Marques ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncuya 2019-20 sezonu ikinci yarısı için 450 bin euro garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 100 bin euro garanti ücret ödenecek.

MESSIAS

Bordo-mavililer, Cruzeiro'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Messias'a bu sezon sonuna kadar 400 bin euro ödeyecek. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019- 20 sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu dönem futbolcuya 400 bin euro ödenecek. Opsiyon hakkının kullanılması halinde, 2020-21'de 1 milyon 250 bin euro, 2021-22'de de yine 1 milyon 250 bin euro garanti ücret ödenecek. Cruzeiro'ya ise herhangi bir bedel verilmeyecek.

DA COSTA

Fırtına, Faslı stoper Da Costa'yı da aldı. KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: Serbest statüde bulunan Manuel Da Costa ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır. Futbolcuya 2019-20 ikinci yarısı için 40 bin euro garanti ücret ve 25 bin euro maç başı ücret ödenecek. Opsiyonun gerçekleşmesi halinde 2020- 21 sezonu için 450 bin euro garanti ücret ve 4 bin euro maç başı ödenecektir.