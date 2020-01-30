Yönetim tam kadro çalışıyor
Bordo-mavili ekibin yöneticileri tam kadro Trabzon'a geldi. Fenerbahçe maçı öncesi oluşan gergin havanın kendilerine fayda getirmeyeceğini bilen idareciler önce teknik heyet ve oyuncularla görüşecek. Ardından da taraftar gruplarıyla oturup sağduyu çağrısı yapacak.
Bordo-mavili ekibin yöneticileri tam kadro Trabzon'a geldi. Fenerbahçe maçı öncesi oluşan gergin havanın kendilerine fayda getirmeyeceğini bilen idareciler önce teknik heyet ve oyuncularla görüşecek. Ardından da taraftar gruplarıyla oturup sağduyu çağrısı yapacak.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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