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30 Ocak 2020, Perşembe
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Yönetim tam kadro çalışıyor

Yönetim tam kadro çalışıyor

Bordo-mavili ekibin yöneticileri tam kadro 'a geldi. maçı öncesi oluşan gergin havanın kendilerine fayda getirmeyeceğini bilen idareciler önce teknik heyet ve oyuncularla görüşecek. Ardından da taraftar gruplarıyla oturup sağduyu çağrısı yapacak.

Bordo-mavili ekibin yöneticileri tam kadro 'a geldi. maçı öncesi oluşan gergin havanın kendilerine fayda getirmeyeceğini bilen idareciler önce teknik heyet ve oyuncularla görüşecek. Ardından da taraftar gruplarıyla oturup sağduyu çağrısı yapacak.

  1. 30.1.2020
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