Yönetim tam kadro çalışıyor

Bordo-mavili ekibin yöneticileri tam kadro Trabzon'a geldi. Fenerbahçe maçı öncesi oluşan gergin havanın kendilerine fayda getirmeyeceğini bilen idareciler önce teknik heyet ve oyuncularla görüşecek. Ardından da taraftar gruplarıyla oturup sağduyu çağrısı yapacak.