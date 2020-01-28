Sturridge’de umut doğdu

Sakatlığı sebebi ile düzenli şekilde forma giyemeyen Daniel Sturridge'nin Fenerbahçe karşılaşmasında oynaması için bir umut doğdu. İngiliz yıldız dün antrenmanın bir bölümünde takıma katıldı. Henüz Caleb Ekuban kadar hazır görünmese de 30 yaşındaki futbolcunun da büyük bir ihtimalle derbiye yetişebileceği ifade edildi.