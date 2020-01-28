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28 Ocak 2020, Salı
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Sturridge’de umut doğdu

Sturridge’de umut doğdu

Sakatlığı sebebi ile düzenli şekilde forma giyemeyen 'nin karşılaşmasında oynaması için bir umut doğdu. İngiliz yıldız dün antrenmanın bir bölümünde takıma katıldı.

Sakatlığı sebebi ile düzenli şekilde forma giyemeyen 'nin karşılaşmasında oynaması için bir umut doğdu. İngiliz yıldız dün antrenmanın bir bölümünde takıma katıldı. Henüz Caleb Ekuban kadar hazır görünmese de 30 yaşındaki futbolcunun da büyük bir ihtimalle derbiye yetişebileceği ifade edildi.

  1. 28.1.2020
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