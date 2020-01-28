Sturridge’de umut doğdu
Sakatlığı sebebi ile düzenli şekilde forma giyemeyen Daniel Sturridge'nin Fenerbahçe karşılaşmasında oynaması için bir umut doğdu. İngiliz yıldız dün antrenmanın bir bölümünde takıma katıldı.
Sakatlığı sebebi ile düzenli şekilde forma giyemeyen Daniel Sturridge'nin Fenerbahçe karşılaşmasında oynaması için bir umut doğdu. İngiliz yıldız dün antrenmanın bir bölümünde takıma katıldı. Henüz Caleb Ekuban kadar hazır görünmese de 30 yaşındaki futbolcunun da büyük bir ihtimalle derbiye yetişebileceği ifade edildi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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