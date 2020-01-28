Newton gençlerle

Chelsea'de Frank Lampard'ın yardımcılığından ayrılıp Trabzonspor ile anlaşan Eddie Newton farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. İngiliz futbol adamı bir yandan teknik patron Hüseyin Çimşir'in direktifleri doğrultusunda antrenmandaki görevlerini gerçekleştirirken diğer taraftan genç oyuncularla yakından ilgilendi.