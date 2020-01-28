Newton gençlerle
Chelsea'de Frank Lampard'ın yardımcılığından ayrılıp Trabzonspor ile anlaşan Eddie Newton farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. İngiliz futbol adamı bir yandan teknik patron Hüseyin Çimşir'in direktifleri doğrultusunda antrenmandaki görevlerini gerçekleştirirken diğer taraftan genç oyuncularla yakından ilgilendi.
Chelsea'de Frank Lampard'ın yardımcılığından ayrılıp Trabzonspor ile anlaşan Eddie Newton farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. İngiliz futbol adamı bir yandan teknik patron Hüseyin Çimşir'in direktifleri doğrultusunda antrenmandaki görevlerini gerçekleştirirken diğer taraftan genç oyuncularla yakından ilgilendi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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