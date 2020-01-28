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28 Ocak 2020, Salı
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Newton gençlerle

Newton gençlerle

'de 'ın yardımcılığından ayrılıp ile anlaşan farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. İngiliz adamı bir yandan teknik patron 'in direktifleri doğrultusunda antrenmandaki görevlerini gerçekleştirirken diğer taraftan genç oyuncularla yakından ilgilendi.

'de 'ın yardımcılığından ayrılıp ile anlaşan farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. İngiliz adamı bir yandan teknik patron 'in direktifleri doğrultusunda antrenmandaki görevlerini gerçekleştirirken diğer taraftan genç oyuncularla yakından ilgilendi.

  1. 28.1.2020
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