Trabzonspor'da rekor! Gelen teklifler tam 80 milyon euro!

ABDÜLKADİR ÖMÜR EN PAHALISI

Trabzonspor sezon başında alt yapısının en önemli ürünlerinden biri olarak görülen Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro karşılığında Lille'e satmıştı. Bu rakam Türkiye doğumlu bir oyuncunun yurt dışına satıldığı en yüksek rakam olmuştu.



