Trabzonspor'un transfer gözdesinden rest! ''Ayrılmak istiyorum''

Bordo-mavililer transfer döneminin sonu yaklaşırken stoper arayışlarında sona geldi. Trabzonspor'da liste başında Adama Soumaoro'nun ismi yer alıyor. Karadeniz ekibi, Lille'e kiralamak üzerinden teklifini sunmuştu. Fransız ekibi başta buna soğuk yaklaştı. 27 yaşındaki futbolcu da takımdaki sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle forma umuduyla kalmaya sıcaktı. Son olarak Lille'in PSG ile oynadığı karşılaşmada kendisi yerine 36 yaşındaki Fonte'nin tercih edilmesi canını sıktı. Lille yönetimiyle görüşen Fransız savunma oyuncusu ayrılmak için bir kez daha kolaylık istedi. Lille ise transferin son gününe kadar görüşmeleri sürdürmek istiyor. Çünkü Adama'yı sadece Trabzonspor değil, Genoa da istiyor. Lille kulübü pazarlıkların kızışması ve rakamın artmasını istiyor. Bordo-mavililer ise anlaşmalar gereği belirledikleri tavan fiyatı aşmayacak.