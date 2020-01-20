Trabzonspor'da Serkan sevinci
Oyuncu fabrikası olan Trabzonspor, Türk futboluna bir isim daha kazandırdı. Serkan Asan yine göz doldurdu. Serkan "Maç sonunda annemin yanına gittim, ağlıyordu. Aileme bir ev alma hayalim var. Ama önceliğim şampiyonluk" ifadelerini kullandı.
Oyuncu fabrikası olan Trabzonspor, Türk futboluna bir isim daha kazandırdı. Serkan Asan yine göz doldurdu. Serkan "Maç sonunda annemin yanına gittim, ağlıyordu. Aileme bir ev alma hayalim var. Ama önceliğim şampiyonluk" ifadelerini kullandı.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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