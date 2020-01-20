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20 Ocak 2020, Pazartesi
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'da Serkan sevinci

Trabzonspor'da Serkan sevinci

Oyuncu fabrikası olan , Türk futboluna bir isim daha kazandırdı. yine göz doldurdu. Serkan "Maç sonunda annemin yanına gittim, ağlıyordu. Aileme bir ev alma hayalim var. Ama önceliğim şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

Oyuncu fabrikası olan , Türk futboluna bir isim daha kazandırdı. yine göz doldurdu. Serkan "Maç sonunda annemin yanına gittim, ağlıyordu. Aileme bir ev alma hayalim var. Ama önceliğim şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

  1. 20.1.2020
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