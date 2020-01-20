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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Maç boyunca büyük destek

Maç boyunca büyük destek

Fırtına'nın sahasında 'yı mağlup ettiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Stadı büyük oranda dolarken taraftarlar takımın yeni hocası Hüseyin Çimşir'e büyük destek verdiler.

Fırtına'nın sahasında 'yı mağlup ettiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Stadı büyük oranda dolarken taraftarlar takımın yeni hocası Hüseyin Çimşir'e büyük destek verdiler. Ardından futbolcuları tek tek tribüne çağırıp yumruk şov yaptırdılar. Bordo-mavili seyirciler 90 dakika boyunca susmadı. Taraftarlar takımın müthiş oyunu ve gelen gollerle büyük coşku yaşadılar.

  1. 20.1.2020
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