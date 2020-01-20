Maç boyunca büyük destek
Fırtına'nın sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ettiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Şenol Güneş Stadı büyük oranda dolarken taraftarlar takımın yeni hocası Hüseyin Çimşir'e büyük destek verdiler.
Fırtına'nın sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ettiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Şenol Güneş Stadı büyük oranda dolarken taraftarlar takımın yeni hocası Hüseyin Çimşir'e büyük destek verdiler. Ardından futbolcuları tek tek tribüne çağırıp yumruk şov yaptırdılar. Bordo-mavili seyirciler 90 dakika boyunca susmadı. Taraftarlar takımın müthiş oyunu ve gelen gollerle büyük coşku yaşadılar.
- 20.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Maç boyunca büyük destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.