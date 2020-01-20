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20 Ocak 2020, Pazartesi
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''Disiplinden koptuk''

''Disiplinden koptuk''

maç sonunda üzgündü. Havutçu, " güçlü bir takım. Birçok farklı silahları var. Yediğimiz 2. golden sonra oyun disiplininden koptuk. Önümüze bakacağız" dedi.

maç sonunda üzgündü. Havutçu, " güçlü bir takım. Birçok farklı silahları var. Yediğimiz 2. golden sonra oyun disiplininden koptuk. Önümüze bakacağız" dedi.

  1. 20.1.2020
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