''Disiplinden koptuk''
Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu maç sonunda üzgündü. Havutçu, "Trabzonspor güçlü bir takım. Birçok farklı silahları var. Yediğimiz 2. golden sonra oyun disiplininden koptuk. Önümüze bakacağız" dedi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu maç sonunda üzgündü. Havutçu, "Trabzonspor güçlü bir takım. Birçok farklı silahları var. Yediğimiz 2. golden sonra oyun disiplininden koptuk. Önümüze bakacağız" dedi.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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