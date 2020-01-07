Ndiaye 7.5 milyon euro
Başkan Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Ndiaye'nin satın alma opsiyonunu açıklayan Ağaoğlu, "Maliyetini karşılayabiliriz. 150 bin pound'a kiraladık. Kendisine verdiğimiz 1 milyon euro. 1 sezon önce 3.8 milyon euro'ya oynuyordu. Satın alma opsiyonu 6.5 milyon euro ile 7.5 milyon euro arasında. Şampiyon olursak biraz daha pahalıya alacağız. Bize önemli katkılar sunacaktır çünkü ligimizi biliyor" dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Ndiaye'nin satın alma opsiyonunu açıklayan Ağaoğlu, "Maliyetini karşılayabiliriz. 150 bin pound'a kiraladık. Kendisine verdiğimiz 1 milyon euro. 1 sezon önce 3.8 milyon euro'ya oynuyordu. Satın alma opsiyonu 6.5 milyon euro ile 7.5 milyon euro arasında. Şampiyon olursak biraz daha pahalıya alacağız. Bize önemli katkılar sunacaktır çünkü ligimizi biliyor" dedi.
TALISCA HAYAL BİLE DEĞİL!
Ağaoğlu, gündemde olduğu iddia edilen Talisca için şunları söyledi:
"Ben bu kadronun Türkiye Kupası ve ligi rahatlıkla götürebileceğine inanıyorum. Talisca'yla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Bunu söyleyenler önce Talisca'nın maliyetini yazsınlar. Hayal bile edemeyeceğimiz bir konu için niye görüşeyim."
- 7.1.2020
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