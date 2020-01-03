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03 Ocak 2020, Cuma
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Trabzonspor'dan Nedelev atağı

sezonun ikinci yarısı öncesi iddialı bir takım kurma yolunda önemli bir adım daha attı. Trabzonspor Bulgar ofansif orta saha Todor ile el sıkıştı. İstanbul’a davet edilen 26 yaşındaki futbolcu kiralanacak.

Bordo-mavililer, Badou Ndiaye'den sonra Bulgar ofansif orta saha oyuncusu Todor ile prensip anlaşmasına vardı. Botev Plovdiv kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun satın alma opsiyonu ile altı aylığına kiralanacağı öğrenildi. Sezon başından itibaren detaylı bir şekilde takip edilen Bulgar yıldız için bordo-mavili kulübün kiralama bedeli olarak oldukça düşük bir rakam ödeyeceği ifade edildi. Nedelev bu sezon Bulgaristan liginde oynadığı 18 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

  1. 3.1.2020
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