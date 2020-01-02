Trabzonspor'dan Galatasaray'a ikinci çalım!

Süper Lig'de son yıllardaki en iyi dönemlerinden birini geçiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan bordo-mavili ekipten sarı-kırmızılı takıma bir transfer çalımı daha geliyor.

2 Ocak 2020 Perşembe 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





