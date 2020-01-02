Trabzonspor'dan Galatasaray'a ikinci çalım!

Süper Lig'de son yıllardaki en iyi dönemlerinden birini geçiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan bordo-mavili ekipten sarı-kırmızılı takıma bir transfer çalımı daha geliyor.
2 Ocak 2020 Perşembe 07:37
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Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u ağırlamıştı. Akyazı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 6-2'lik skorla kazanmıştı.
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İlk devreyi 3. olarak kapatan Fırtına, son yıllardaki en iyi istatistiklerinden birini ortaya koydu. 17 karşışaşmada 9 galibiyet elde eden Trabzon, 5 beraberlik 3 de mağlubiyet elde etti.
Oynadığı maçlarda 35 gol kaydeden bordo-mavili ekip kalesinde 19 gol gördü. Takımın en golcü ismi olarak ise 12 golle Alexander Sörloth öne çıktı.
ILK BOMBA NDIAYE
İkinci yarıda 5 puanlık farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Karadeniz ekibi, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı.
Championship ekibi Stoke City'de forma giyen Senegalli orta saha geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Karadeniz devinin kurmayları ile masaya oturmuştu. Galatasaray'da iyi bir performans ortaya koyduktan sonra Stoke City'ye giden, ardından tekrar kiralık olarak Galatasaray'a dönen Badou Ndiaye dün bordo-mavili formayı giydi.