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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Abdulkadir Parmak: Daha iyi olacağız

Abdulkadir Parmak: Daha iyi olacağız

Doğum gününde gol atan Abdulkadir Parmak, ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarını söyledi. Parmak, "İlk yarıda bitirdiğimiz konumu tabi ki yeterli görmüyoruz. Çok daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız da. İkinci yarıya çok iyi hazırlanacağız ve iyi bir başlangıç ile sonunu getireceğiz" diye konuştu.

Doğum gününde gol atan Abdulkadir Parmak, ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarını söyledi. Parmak, "İlk yarıda bitirdiğimiz konumu tabi ki yeterli görmüyoruz. Çok daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız da. İkinci yarıya çok iyi hazırlanacağız ve iyi bir başlangıç ile sonunu getireceğiz" diye konuştu.
  1. 30.12.2019
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