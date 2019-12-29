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29 Aralık 2019, Pazar
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Ağaoğlu açılışta

Ağaoğlu açılışta

Trabzon Şamil Ekinci Müzesi'nde bulunan ve şampiyonlukları simgeleyen rölyeflerin açılışı yapıldı. Açılışa Başkan ve yöneticiler katıldı.

Trabzon Şamil Ekinci Müzesi'nde bulunan ve şampiyonlukları simgeleyen rölyeflerin açılışı yapıldı. Açılışa Başkan ve yöneticiler katıldı. Ağaoğlu, rölyeflerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
  1. 29.12.2019
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