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25 Aralık 2019, Çarşamba
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olsaydı sen de oynardın

Kolay olsaydı sen de oynardın

'nın tweet'inin altına bir taraftar " senin neyin var. Topu alıp ileri kat eden Pereira nerede? burada aklın Noel tatiline girmiş" dedi. sağ bek bu taraftara " olsaydı sen oynuyor olurdun. Ben de o muhteşem yorumu yapıyordum" cevabını verdi.

'nın tweet'inin altına bir taraftar " senin neyin var. Topu alıp ileri kat eden Pereira nerede? burada aklın Noel tatiline girmiş" dedi. sağ bek bu taraftara " olsaydı sen oynuyor olurdun. Ben de o muhteşem yorumu yapıyordum" cevabını verdi.
  1. 25.12.2019
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