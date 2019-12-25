Kolay olsaydı sen de oynardın
Joao Pereira'nın tweet'inin altına bir taraftar "Yavrucuğum senin neyin var. Topu alıp ileri kat eden Pereira nerede? Bedenin burada aklın Noel tatiline girmiş" dedi. Tecrübeli sağ bek bu taraftara "Kolay olsaydı sen futbol oynuyor olurdun. Ben de o muhteşem yorumu yapıyordum" cevabını verdi.
- 25.12.2019
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 1
Yorum
Çağrı Gerçekten istiyorlarsa dilekçeyle başvursunlar TFF ye. Öyle yalandan Taraftara oynamak için kamu oyuna duyuruyla olmaz.
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 2
Yorum
MAHMUT YILDIRM ÜNAL KARAMANI GÖNDER HÜSEYİN CİMŞİRİ TAKIMIN BAŞINA GEÇİR BAK NASIL DÜZELİYOR SEN DE RAHAT EDERSİN.
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
Kolay olsaydı sen de oynardın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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