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22 Aralık 2019, Pazar
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İki kupayı da istiyoruz

İki kupayı da istiyoruz

'da yönetim kurulu üyesi ligde ve kupada sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi. Takımda kolej havası oluştuğunu kaydeden yönetici Ahmet Fikri Gökhan, “İki kupada da sonuna kadar gideceğiz” dedi.

'da yönetim kurulu üyesi ligde ve kupada sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi. Gökhan "Ligde yer alan takımların güçleri hemen hemen denk. Artık hiçbir sonuç beni şaşırtmıyor. Geçen hafta oynanan maçlara bakıldığında sonuçları bilmek isteseniz kimse bilemez. Bunlar zor maçlar. deplasmanı ve sonrasında ile oynayacağız. İkisi de zor maç. Çok fazla sakatlıklarla boğuştuk, onlar yavaş yavaş dönmeye başladı" ifadelerini kullandı. Yönetici Ahmet Fikret Gökhan, 'na da önem verdiklerini söyledi. Gökhan "'de Denizlispor ile oynadık. Kupada da onlarla eşleştik. İki kupada da ilerlemek istiyoruz. Turları geçip kupayı müzemize götürmek istiyoruz" diye konuştu.

'BİZDE TRANSFER BİTMEZ'
"Takımımız bir kolej havası yakaladı. Tecrübelisi ve genci bir arada. Hedefi olan takımlarda transfer bitmez. Verilecek rapor doğrultusunda biz de eksiklerimizi gidermek için bütçemiz içinde kalarak takviye yapacağız"

  1. 22.12.2019
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