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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Haberleri Son dakika: Badou Ndiaye Trabzonspor'da!

Son dakika: 'da!

Son dakika: Badou Ndiaye Trabzonspor'da!

Yönetimi, forması giyen orta saha oyuncusu 'yi etmek için tüm şartları zorluyor. Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü ile kiralık alma konusunda ise prensip anlaşmasına vardı. Senegalli oyuncu da bindiği uçaktan bir paylaşım yaptı ve bu paylaşım 'Badou Türkiye'ye geliyor' şeklinde yorumlandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dedikodularını yalanlamadı ve "Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır." dedi. Son dakika haberine göre ise yıldız futbolcu ile 6 aylığına kiralık olarak anlaşma sağlandı.

'da çalışmaları sürerken bordo mavililer, 'yi etmek adına tüm şartları zorluyor... Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, DHA'nın haberine Ndiaye'nin 6 aylığına kiralanması konusunda ile anlaşmaya vardı.

EKONOMİK SIKINTILARI VAR

Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu

TEKLİFİ KABUL ETTİ!

Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle bordo mavili kulübün teklifini kabul etti.

"KAP'TAN GEREKEN AÇIKLAMA YAPILIR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili ekibin gündeminde olduğu iddia edilen eski Galatasaraylı hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer dedikodularını yalanlamayan Ahmet Ağaoğlu, transfer dönemine uzun bir süre olduğunu ifade etti ve gelişmelerin kesinlik kazanması halinde KAP'a açıklama yapılacağını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, "Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır." şeklinde konuştu.

UÇAK PAYLAŞIMI...

Ndiaye, uçaktan çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Bordo mavili ekibin yıldız futbolcuyu Trabzon'a davet etmişti.

Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u

  1. 21.12.2019
  2. Güncelleme: 21.12.2019 15:44
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