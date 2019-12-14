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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Yabancı değil bizden

Yabancı değil bizden

Süper Lig'de 3. sırada yer alan 'u yabancıları sırtlıyor. ekibinin şu ana kadar kaydettiği 37 golün 31'ine yine yabancılar imza koymayı başardı.

Süper Lig'de 3. sırada yer alan 'u yabancıları sırtlıyor. ekibinin şu ana kadar kaydettiği 37 golün 31'ine yine yabancılar imza koymayı başardı. Fırtına'nın 'de oynadığı 14 maçta attığı 27 golün 22'si yabancılardan gelirken, 3 defa Yusuf Sarı, 1 kez Abdülkadir Ömür ve 1 golü ise rakip kendi kalesine attı. Avrupa'da kaleye 10 füze gönderen Fırtına'da, 9 golde yabancı katkısı bulunurken, 1 gol ise Abdulkadir Parmak'ın ayağından elde edildi. Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 23 resmi maçta toplam 12 gol atma başarısı gösterdi. Ligde 14 maçta 9 gol bulan Sörloth, Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2, 'nda forma giydiği 1 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti.
  1. 14.12.2019
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