Trabzon'da yayın yapan yerel gazete ve internet siteleri dün ortak bir manşetle okuyucularıyla buluştu. Kuzey Ekspres, Taka, Günebakış, Sonnokta gazeteleri ile haber61. net, 61saat. com ve haberts. com gibi internet siteleri 'Kenetlen Trabzonspor' başlığıyla yayınlanan ortak metinle güne başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisans talimatında yaptığı değişiklikle birlikte futbol kulüplerinin harcama limitindeki sapma %30 oranından %40'a yükseltilmiş ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tepki göstermişti. Bu gelişmelerin ardından Trabzon yerel medyası, camianın birlik olması gerektiğini vurgulayan bir metinle ortak bir tepki gösterdi. Dört yerel gazete ve internet sitelerinde yer alan metinde, şu ifadelere yer verildi: "ŞER birliği" yeniden devrede... 2010-11'in baş aktörleri, 2010-11'in MHK'si ve 2010-11'in tetikçi kalemşörleri yine bir araya geldi. Söz konusu Trabzonspor olunca, "bağımsız" davranan tüm kişi ve kurumlar söz konusu İstanbul takımları olunca ortak paydada tekraren birleştiler. Hedefleri; dün olduğu gibi bugün de Trabzonspor'u saf dışı bırakmak. Biz bu senaryoyu biliyoruz... 1996'dan, 2005'ten, 2011'den biliyoruz. İstanbul takımlarının devre arası transfer dönemini rahat geçirmesi ve yeni transferler yapabilmesi için TFF'nin gece yarısı lisans talimatını değiştirmesi... MHK'nin Trabzon maçlarına verdiği hakemler... VAR'daki körler, sahadaki sağırlar ve yaptıkları operasyonlar... Kapalı kapılar ardında gerçekleşen 2'li 3'lü gayri resmi, gayri ahlaki görüşmeler... Bunlar alışık olduğumuz senaryonun yeniden kurgulandığı ve sahnelendiğini gösteriyor."

Gazatelerde yer alan ortak haber şöyle devam etti: "Ama bu sefer idmanlıyız, bu sefer şerbetliyiz, bu sefer oyuna gelmeyiz! Onlar saldıracaklar... TFF üzerinden, MHK üzerinden, medya üzerinden, resmi ve gayri resmi tetikçileri üzerinden saldıracaklar... Zamanlı, zamansız saldıracaklar... Yalan, iftira ve manipülasyonla saldıracaklar... Hınçla, öfkeyle, ligin sonları yaklaştıkça daha da şiddetli saldıracaklar... O yüzden Trabzonspor camiasının her zamankinden daha çok "birlik" olmaya ihtiyacı var. Tüm bu nedenlerden ötürü diyoruz ki; Kenetlen Trabzonsporlu! Her yönüyle, her birimiyle, her bireyiyle kol kola, yan yana ve omuz omuza duran Trabzonspor'u hiçbir güç yıkamaz. Kulübümüze ve takımımıza sahip çıkalım. Onların; yanında, önünde, arkasında set olalım. Hiçbir güç; birlik olmuş Trabzonspor camiasının hakkını çalamaz! Unutmayalım ki; yan yana durursak, biz bize yeteriz!