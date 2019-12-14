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14 Aralık 2019, Cumartesi
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çok mutlu

Novak çok mutlu

 devi, Takımı'nda sakatlanan ve 6 hafta forma giyemeyeceği açıklanan 'a bu dönemde de ısrarla sözleşme yenileme teklifi iletti. 29 yaşındaki sol bekin bu durumdan çok memnun kaldığı öğrenildi. Novak'ın sözleşmesinin uzatılması an meselesi.

devi, Takımı'nda sakatlanan ve 6 hafta forma giyemeyeceği açıklanan 'a bu dönemde de ısrarla sözleşme yenileme teklifi iletti. 29 yaşındaki sol bekin bu durumdan çok memnun kaldığı öğrenildi. Novak'ın sözleşmesinin uzatılması an meselesi.
  1. 14.12.2019
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