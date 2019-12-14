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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Tahkim reddetti

Tahkim reddetti

Fırtına’nın maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusu görevli tüm hakemlerin, “Pozisyonu görmedik” savunması nedeniyle tarafından kabul edilmedi.

, 'ye 1-0 mağlup oldukları maçta Jerome'un golü öncesi Soner'in verdiği pasta topun hakem 'a çarptığı pozisyon ile alakalı kural hatası itirazında bulunmuştu. Bunun üzerine , 'ndan konuyla ilgili görüş istedi. , MHK'nın tavsiyesi doğrultusunda Trabzonspor'un maçın tekrarı için yaptığı başvuruyu reddetti. Bordo-mavili kulübe gönderilen gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: "Müsabakada görevli ortam hakem, iki yardımcı ve dördüncü hakem raporlarında, 'Topun temas ettiğini görmedik' derken kural ihlali yoktur."
  1. 14.12.2019
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