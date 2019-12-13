Sema Tuğçe Dikici: Avrupa Türklerden korkuyor

Dikici'nin açıklamaları şu şekilde:

"Basel tribünlerinde, Trabzonspor maçında açılan paçavra. Avrupa hep yapıyor. Biz bu topraklarda medeniyet kurmuşken, kendi çöplüklerinde birbirlerini yiyen uluslar bize medeniyet öğretmeye çalışıyor. Halen Türklerden nasıl korktuklarının göstergesi"