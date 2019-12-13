Sema Tuğçe Dikici: Avrupa Türklerden korkuyor
A Spor yorumcusu Sema Tuğçe Dikici, Ali Baransel'in moderatörlüğünü yaptığı Maksimum Spor programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dikici, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Basel - Trabzonspor maçında İsviçre ekibinin taraftarları tarafından açılan çirkin pankart hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.
Dikici'nin açıklamaları şu şekilde:
"Basel tribünlerinde, Trabzonspor maçında açılan paçavra. Avrupa hep yapıyor. Biz bu topraklarda medeniyet kurmuşken, kendi çöplüklerinde birbirlerini yiyen uluslar bize medeniyet öğretmeye çalışıyor. Halen Türklerden nasıl korktuklarının göstergesi"
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